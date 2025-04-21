سابقة علمية.. العلماء يرصدون "المطر الكمومي" لأول مرة في التاريخ

كتب- محمد نصار:

تمكن باحثون من إيطاليا من توثيق ظاهرة جديدة وغريبة أطلقوا عليها اسم "المطر الكمومي"، وهي لا تشبه المطر الذي نعرفه، بل تمثل سلوكًا مذهلًا للمادة في الظروف الفيزيائية القصوى.

وسلطت الجمعية الفلكية بجدة، الضوء على الدراسة، قائلة: في مختبر الخلائط الكمومية التابع للمعهد الوطني للبصريات (CNR-INO)، قام العلماء بتبريد مزيج من ذرات البوتاسيوم والروبيديوم إلى درجات حرارة قريبة جدًا من الصفر المطلق - أدنى درجة حرارة ممكنة في الكون - ما يجعل الذرات تدخل في حالة كمومية تفقد فيها هويتها الفردية وتتصرف كموجة واحدة مترابطة.

وعند إطلاق "قطرة كمومية" واحدة في مصيدة بصرية، لاحظ الباحثون، أنها بدأت في التمدد على شكل خيط رفيع، ثم بطريقة تشبه تماماً ما يحدث لمجرى الماء انقسمت إلى قطرات أصغر، فيما يشبه ظاهرة "عدم الاستقرار الشعري" المعروفة في السوائل.

لكن المفاجأة أن هذه الظاهرة لم تُرصد من قبل في الغازات الكمومية، ما يجعل هذا الاكتشاف سابقة علمية.

وللتأكد من صحة ما رأوه، استخدم الفريق محاكاة رقمية دقيقة دعمت النتائج التجريبية وأكدت أن هذه القطرات الكمومية تتصرف بطريقة تشبه قطرات المطر العادية، ولكن في بيئة كمومية لا تُعتبر "سائلة" من الناحية التقنية.

لماذا يعتبر هذا مهمًا؟

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن هذا الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة لفهم المادة في حالاتها الغريبة، ويمكن أن يؤدي إلى تطبيقات واعدة في مجالات مثل: الحوسبة الكمومية، القياسات فائقة الدقة، تكنولوجيا الذرات المتقدمة.

ويمكن الاطلاع على الدراسة الأصلية، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

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