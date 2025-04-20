نقيب الأشراف في احتفال الطائفة الإنجيليّة بعيد القيامة: مصر ستظل نموذجًا في المحبة والتسامح

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شارك السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، السبت، في الاحتفالية التي أقامتها الطائفة الإنجيليّة برئاسة القس الدكتور أندريه زكي بعيد القيامة المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وأعرب السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، عن سعادته لمشاركة الطائفة الإنجيليّة احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، موجهًا التهنئة لجميع الإخوة الأقباط في مصر والعالم، بعيد القيامة المجيد.

وقال نقيب السادة الأشراف إن أعياد الإخوة الأقباط مناسبة يحتفل بها المصريون؛ لتأكيد وحدة الصف والنسيج الوطني الواحد، مشددًا على أن الأعياد تقوي روح المودة والترابط والتآلف بين المصريين جميعا.

وقال نقيب السادة الأشراف إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل نموذجًا في التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفخر بها بلادنا طوال تاريخها وستظل نسيجًا وجسدًا واحدًا، ووطنًا للوسطية وقبلةً للمحبة والسلام، بترابط أبنائها.

وشدد نقيب السادة الأشراف، على أعياد المصريين تعد مناسبة لإظهار المودة والمحبة، وتأكيد أن الوطن لجميع أبنائه دون تمييز في اللون أو الدين أو العِرق.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل، أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.