ظاهر مسيطرة على الطقس.. الأرصاد تعلن توقعات الأيام المقبلة ودرجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة اعتبارًا من الأربعاء 02 إبريل 2025 إلى الإثنين 07 إبريل 2025.

وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس السبت والأحد

يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

طقس الإثنين 07 إبريل 2025

يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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