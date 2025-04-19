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موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد

07:35 م السبت 19 أبريل 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا، تزداد كثافة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 31 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، والسواحل الشمالية 24 درجة.

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