وزيرة البيئة: مشاعر الأخوة والمحبة تتجلى بين عنصري الأمة في الأعياد والمناسبات

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من ممثلى مختلف فئات المجتمع.

وأعربت الوزيرة، عن خالص التهاني القلبية للقس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، داعيةً الله أن يعيدها عليه بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن ينعم الله على شعب مصر بدوام الأمن والوئام والاستقرار.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن مشاعر الأخوة والمحبة تتجلى بين عنصري الأمة في الأعياد والمناسبات، وتعكس معدن المصريين الأصيل، وترسخ قيم المحبة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري.

وأكدت ياسمين فؤاد، الدور الكبير للكنيسة المصرية في ترسيخ قيم المحبة والإخاء بين أبناء الشعب المصري، وهو ما يعكس عمق العلاقات القوية والراسخة بين المصريين بكل أطيافهم، لافتة إلى الدور الكبير للكنيسة في دعم مختلف القضايا وخاصة القضايا البيئية، وحرصها الدائم على التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكب الأرض.

كما تقدمت ياسمين فؤاد، بالتهنئة للعاملين المسيحيين بالوزارة وفروعها الإقليمية والجهات التابعة لها، متمنيًا لهم دوام النجاح والسداد لدعم جهود الدولة في دفع مسيرة التنمية إلى الأمام.

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