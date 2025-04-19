وزير الشباب: معرض الزهور يجسد صورة مضيئة للإبداع المصري

كتب- محمد نصار:

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته للمشاركة في افتتاح النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع.

وأكد "صبحي"، خلال افتتاح المعرض اليوم السبت، في المتحف الزراعي بالدقي، أن هذا الحدث العريق الذي يجسد في كل عام صورة مضيئة للإبداع المصري، واهتمام الدولة بجماليات الحياة وتكامل جهودها في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن مشاركته اليوم تأتي إيمانًا بأهمية الثقافة البيئية، وبالدور الحيوي للتشجير وتجميل المدن في تحسين جودة الحياة، وهو ما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتابع أن المعرض بما يقدمه من ورش عمل، ونماذج متقدمة في الزراعة والتشجير، يمثل فرصة مهمة لترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية لدى النشء والشباب، وهي شريحة توليها وزارة الشباب والرياضة عناية خاصة، انطلاقًا من رؤيتها لبناء جيل واعٍ، قادر على حماية بيئته، وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.

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