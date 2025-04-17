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رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

12:00 م الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء في نص برقية التهنئة: "بمشاعر تملؤها المحبة، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يديم على شعب مصر العظيم روابط التآخي والمحبة".

وتابع رئيس مجلس النواب: "وننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودِكم الرامية إلى دعم قيم التسامح والمودة بين جموع المصريين".

واختتم المستشار حنفي جبالي برقية التهنئة بالدعاء، قائلًا: "أدام الله مصرنا الغالية واحة للسلام والأمان.. وكل عام وقداستكم بخير".

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