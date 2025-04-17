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وزير الزراعة يوجه بضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة ومعاقبة المتلاعبين

11:41 ص الخميس 17 أبريل 2025

علاء فاروق

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كتب- عمرو صالح:

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بسرعة تنقية الحيازات الزراعية، وإزالة الحيازات الوهمية، والمكررة والمساحات المخالفة والمتعدى عليها بالبناء.

وشدد الوزير، وفق بيان الخميس، على التحديث المستمر للسجلات، لضمان وصول الدعم الخاص بالأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لمستحقيه من المزارعين الفعليين، فضلًا عن إنجاز الحصر الفعلي للمحاصيل والزراعات، بحيث يتم الصرف لهم وفقًا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول.

ووجه "فاروق"، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين والمخالفين، وضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وإحكام الرقابة عليها، لضمان عدم وصولها لغير المستحقين.

وفي سياق متصل، كلف وزير الزراعة، وكلاء الوزارة بالمحافظات، بالمتابعة المستمرة لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح، والعمل على التيسير على المزارعين وتذليل العقبات أمامهم، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية بهذا الشأن، إضافة إلى استمرار الدعم والارشاد الزراعي والميكنة الزراعية وتوفيرها للمزارعين، في سبيل توفير الوقت والمجهود عليهم، وتقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد.

ووجه وزير الزراعة، الباحثين والمهندسين الزراعيين بالمديريات بالنزول والمرور على الحقول والمزارعين، ومتابعتهم، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالمحافظات مع غرفة العمليات المركزية بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة، لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد أولًا بأول وإزالة أي عقبات أمام المزارعين.

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علاء فاروق وزير الزراعة الأسمدة المدعمة
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