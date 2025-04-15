رسائل علي جمعة عبر "مصراوي" للقيادة السياسية والمصريين والمسلمين والعرب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، عدة رسائل للقيادة السياسية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.

وقال الدكتور علي جمعة في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقا، أقول للقيادة السياسية":أنتم موضع عظيم من المسؤولية، وما من أحد وُلّي أمرًا من أمور الأمة إلا سُئل عنه بين يدي الله، سِيروا في الناس بالعدل والرحمة، واستوصوا بالشباب خيرًا، وادعموا التعليم الحقيقي، والتعليم الديني المتوازن، وكونوا عونًا لأهل الفقه والبيان في مواجهة الفكر المنحرف، فالمعركة اليوم ليست في السلاح وحده، بل في بناء الإنسان الذي يُفرّق بين الحق والباطل، ويعلم أين يضع قدمه، وكيف ينهض بوطنه.

وتابع:"أقول للشعب المصري الكريم:"اثبتوا، فإنكم على الحق، واصبروا، فإن الصبر مفتاح التمكين، واعلموا أن الله لا يُضيّع أجر من أحسن عملًا. تمسكوا بدينكم برحمة لا بغلظة، وبعقل لا بعاطفة مجردة، وبحبّ لا بخوف دائم، عودوا إلى القرآن بقلب محب، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بروح طالب النجاة، واعلموا أن الأخلاق هي الدين إذا نزل إلى الواقع، وأن الصدق في العمل، والإتقان في الحرفة، والرحمة في التعامل، من أعظم القربات.

وعن رسالته للأمتين العربية والإسلامية، قال الدكتور علي جمعة:"إننا نعيش مرحلة فارقة، تتكالب فيها القوى، وتتقاطع المصالح، وتُطمس فيها في الحقوق. وقد آن الأوان أن نعود إلى الجوامع لا إلى الفُرقة، إلى وحدة الكلمة لا إلى تمزيق الصفوف. أمتنا بحاجة إلى تجديد عقلها، وإحياء روحها، لا بصراعات داخلية، بل بتعزيز العلم، وتقوية العدالة، والرجوع إلى الدين في صورته المضيئة التي تنصر الحق، وتُعلي الإنسان، وتُقيم العمران".

وأضاف:"رسالتي في مجملها: الرحمة، الرحمة، ثم الرحمة، فهذا الدين بُني على الرحمة، ونبينا بُعث رحمة، والقرآن كله دعوة إلى الرحمة، ومن فقدها، فقد لبّ الدين وروحه، مهما كثرت صلاته أو تعاظمت شعاراته، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجمع قلوب الأمة على الخير، وأن يجعلنا جميعًا من عباده الصالحين المصلحين".

اقرأ أيضًا:

قرارات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن حريق محلات الروبابيكيا بالشرابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وموعد ارتفاع درجات الحرارة

رابط الاستمارة.. جامعة القاهرة تدعو أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في شركتها للاستثمار