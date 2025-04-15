رئيس لجنة التشييد: كثرة إعلانات العقارات ومكالمات التسويق لا تعني وجود تباطؤ في القطاع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك نموا كبيرا في مبيعات العقار بمصر، وأن مبيعات 2024 ارتفعت عن مبيعات 2023 بنسبة 100% وهذا يدل على وجود طلب حقيقي.

أضاف خلال الجلسة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، أن كثرة حجم الإعلانات في التليفزيون والعدد الكبير من مكالمات التسويق عبر الهواتف يفسره البعض بشكل خاطئ على أن المطورين غير قادرين على بيع وحداتهم أو أن هناك تباطؤ في قطاع العقارات وهذا خاطئ، لأنه تسويق لوحدات لم يتم بنائها في الأساس.

وتحمل الجلسة الثانية عنوان " تحديات السوق العقارية ٢٠٢٥… حلول مقترحة"، ويديرها المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة IGI وتتناول تأثير التغيرات التي يشهدها السوق العقاري في ٢٠٢٥ من حيث المبيعات والطلب وطرق السداد على الصناعة، ومدى احتياجه إلى جهة رقابية لتنظيم العلاقة بين كل الأطراف (مطور وممول وعميل ووسيط)؟، ودور الصناديق العقارية، فضلاً عن إمكانية اعتماد الشركات على crowd funding.

وتشهد الجلسة مشاركة كلاً من: المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال، والمهندس تامر عرفان الرئيس التنفيذي شركة مينت للأصول العقارية، والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، والمهندس أحمد أمين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة معمار الأشراف، والمهندس فادي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة اربن لينز.