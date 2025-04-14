بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب أمانة القبائل والعائلات بحزب الجبهة الوطنية

كتب- محمد نصار:

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، تشكيل هيئة المكتب المركزية لأمانة القبائل والعائلات المصرية، والمكون من 5 أمناء مساعدين و19 مسؤول متابعة في مختلف المحافظات، وذلك بناءً على ما عرضه أمين التنظيم وموافقة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب.

وأعلن الحزب، القرار رقم 13 بتشكيل هيئة المكتب للأمانة التي يشغل النائب فايز أبو حرب موقع الأمين بها، ووقع اختيار لجنة القيادات على الأمناء المساعدين وهم: عمار عبد الحميد حامد، سعيد سليمان حسين، محمود يوسف لطيف، والنائب راشد محمد وهمان، والشيخ سالم مراحيل.

واستقر الحزب على 19 مسؤول متابعة للأمانة في المحافظات المختلفة، وهم: أحمد راف الله لملوم مسؤولا للمتابعة في الفيوم، محمود صابر جبريل (أبو دومة) للبحيرة، محمد عطاالله اسماعيل للأقصر، والعمدة عبد الكريم أبو يوسف في محافظة مطروح، وفي قنا فوقع الاختيار على النائب حسين فايز أبو الوفا، وحمد محمد شمردن للمنيا، وسالم حسين أبو رجب للقليوبية، محمد محمود شوشة للدقهلية، والشيخ أمين الشعراوي البلوي في الإسماعيلية.

واختار الحزب لمحافظة بني سويف النائب علي عبد العظيم أبو دولة، والنائب محمد كمال تقادم لمحافظة أسوان، وبسام لطفي الليثي لكفر الشيخ، والمهندس رفعت عبده الطاهر للقاهرة، وطارق حنفي محمد للبحر الأحمر، والنائب مجدي البساطي لمحافظة دمياط، فيما جاء الشيخ فريج سالم حسن لمحافظة جنوب سيناء، وحسن كمال حسن لسوهاج، والعمدة محمد عادل البارودي لأسيوط، وخالد عيد نوفل دخيل الله لمحافظة الجيزة.

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