قطر تعلن دعما لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

كتب- محمد نصار:

أعربت دولة قطر، عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

جاء ذلك وفق نص البيان المصري القطري المشترك، في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدوحة على مدار يومي 13 و14 أبريل الجاري.

يأتي ذلك تقديرًا لمسيرة الدكتور خالد العناني الأكاديمية والثقافية، وثقةً في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة.

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