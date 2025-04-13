"الري" تكشف حقيقة غمر مياه النيل لأراضي المزارعين

كتب- عمرو صالح:

كشفت وزارة الموارد المائية والري، حقيقة ما تم تداوله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غمر أراضٍ زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل.

وأكدت الوزارة، تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك، وخاصة أن كل أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لخدمة المزارعين.

وأشارت وزارة الري، في بيان، إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزءًا أصيلًا من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل أو ما تسمى بـ "أراض استيعاب المياه مع زياده التصرفات"، والمعروفة بأراضي طرح النهر، وتقع على ضفتي نهر النيل، مشيرة إلى أن غمر تلك الأراضي أمر بديهي ومتعارف عليه على مدار السنوات بل العقود السابقة، وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.

وأوضحت، أنه نظرًا لوجود تعديات وزراعات وأحيانًا مبانٍ مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعدين عليها، فمن الطبيعي أن تكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زيادة التصرفات المائية.

وأشارت إلى أن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية نتج عنها ارتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي، لافتة إلى أن الأمر يعود إلى عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل)، و الضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر، بالإضافة إلى التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زيادة الطلب على المياه، وبدء الموسم الزراعي في وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة على مدار العام.

وأكملت أنه حرصًا من وزارة الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتى المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة باستخدام نماذج رياضية متطورة، وبناء على السيناريوهات المتوقعة على مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية، لذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة على نهر النيل، وأخطرهم باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت، أن الوزارة تنتهز الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأي خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للأمن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.

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