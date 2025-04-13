رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الاثنين.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية، كما شهدت البدء في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2023/2024.

قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إنه رغم إعداد موازنة عام 2023/2024، قبل تحريك سعر الصرف وزيادة الفائدة وغيرها من الإجراءات والتحركات العالمية، إلا أننا حققنا فائضا أوليا بتلك الموازنة مثلما تم استهدافه في الموازنة التى تم إعدادها رغم هذه التحديات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة عام 2023/2024.

وأضاف وزير المالية: هذا الفائض الأولى الذي تحقق جاء بدون حساب إيراد صفقة رأس الحكمة، التى تمت في ذلك العام المالي.

وتابع وزير المالية: أما قطاع البترول.. سددنا أكثر مما حددنا في مشروع الموازنة بسبب تغير سعر الصرف.

وأضاف الوزير، كما اضطررنا لزيادة الأجور وكذلك بعض الأمور في الباب الرابع مثل شراء القمح، بتكلفة 125 مليار جنيه.

وتابع: النقطة الفاصلة في تلك الموازنة هى صفقة رأس الحكمة واستخدامها الأمثل في سداد العجز فى الموازنة وخفض الدين، ونجحنا في تخفيض المديونية.

وأضاف: أيضا من الإيجابيات خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليار دولار بسبب الإيراد الاستثنائي في صفقة رأس الحكمة.

وتابع: أيضا الحصيلة الضريبية زادت بنحو 106 في المائة من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة، رغم تغير سعر الصرف.