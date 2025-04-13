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الطقس الآن.. أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري

02:06 م الأحد 13 أبريل 2025
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كتب- محمد نصار:

أشارت آخر صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في تنويه قبل قليل، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانًا.


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