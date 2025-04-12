إعادة المسافر لبلده.. السعودية تحذر حاملي هذه التأشيرات قبل موسم الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، في إطار تنظيم حركة الطيران في المملكة العربية السعودية، تعميماً لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما في ذلك الطيران الخاص، يقضي بعدم تصعيد المسافرين حاملي تأشيرات العمرة القادمين إلى المملكة بعد تاريخ 15 شوال من كل عام هجري.

جاء التعميم بناءً على المادة رقم 22 من نظام الطيران المدني، حيث أكدت الهيئة على ضرورة التزام شركات الطيران بعدم نقل هذه الفئة من المسافرين بعد التاريخ المحدد.

كما شددت على أنه في حال وصول أي مسافر حامل لتأشيرة عمرة بعد هذا التاريخ، يجب على شركة الطيران إعادة المسافر إلى بلده وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، مع تحمل الشركة مسؤولية أي مخالفة لهذه التعليمات.

وأوضحت الهيئة أن الإجراء يأتي لضبط عمليات السفر وتنظيم وصول المسافرين إلى المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه على التزام جميع شركات الطيران في المملكة بما في ذلك الطيران الخاص بالتعاميم والأوامر الصادرة عنها.

يأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم العمرة والتأكد من تطبيق الأنظمة المتعلقة بتنظيم حركة المسافرين بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.

كان أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 15 شوال آخر موعد لدخول المعتمرين إلى السعودية.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أنه تم تحديد 1 ذي القعدة آخر موعد لمغادرة المعتمرين للمملكة العربية السعودية.

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على ضرورة اتباع التعليمات المطلوبة وعدم مخالفتها تجنبا للتعرض إلى مخالفات وغرامات مالية.

اقرأ أيضًا:

7 منشورات تحذيرية من تشغيلات لأدوية وكريمات للبشرة خلال مارس.. تعرف عليها

السكر بـ12.5 جنيه.. ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل