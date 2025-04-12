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بعد مسلسل منتهي الصلاحية.. تحرك برلماني بسبب المراهنات والألعاب الإلكترونية

01:51 م السبت 12 أبريل 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- محمد نصار:

أعلن النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمه بمقترح برغبة إلى مجلس الشيوخ لاستحداث لجنة لتكويد الألعاب الإلكترونية حفاظًا على النسيج المجتمعي من ألعاب ومراهنات لها تأثير سلبي على المجتمع.

وقال النائب، إن مسلسل منتهي الصلاحية طرح قضية خطيرة ومهمة للسلام الاجتماعي وهي قضية المراهنات والألعاب الإلكترونية.

محمود القط

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محمود القط مسلسل منتهي الصلاحية مجلس الشيوخ
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