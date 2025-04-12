"عربية النواب": زيارة الرئيس الإندونيسي لمصر فرصة لتحقيق الاستقرار الإقليمي

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى مصر تُعد خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتُمهّد الطريق أمام آفاق أوسع من التعاون في عدد من المجالات الحيوية.

توقيت حاسم وسط ظروف إقليمية ودولية دقيقة

أشار "محسب"، في بيان السبت، إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تطورات المشهد الإقليمي والدولي، والدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، سواء على المستوى العربي أو الدولي.

تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية

أوضح أن العلاقات المصرية - الإندونيسية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأن زيارة الرئيس الإندونيسي ستُسهم في تعزيز التعاون في مجالات مثل: التجارة والاستثمار، والسياحة، والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن إندونيسيا، باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا، تمثل شريكًا اقتصاديًا واعدًا، ومن المتوقع أن تفتح الزيارة آفاقًا جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين الجانبين.

دعم مشترك للقضية الفلسطينية

لفت النائب، إلى أن إندونيسيا تلعب دورًا هامًا داخل منظمة التعاون الإسلامي، وهي من الدول الداعمة لقضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد أن لدى مصر وإندونيسيا رؤية مشتركة بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، متوقعًا أن تسهم زيارة الرئيس الإندونيسي في تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في هذا الملف.

تعاون دبلوماسي وثقافي مستمر

اختتم "محسب" تصريحه بالتأكيد أن العلاقات بين البلدين تتسم دومًا بـ"التفاهم والتعاون المستمر"، وأن هذه الزيارة تمثل فرصة ممتازة لتعزيز التنسيق الثنائي، سواء عبر الدبلوماسية متعددة الأطراف أو العمل المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية أو تعزيز التبادل الثقافي والتعليم الديني، مما يسهم في تعميق العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين المصري والإندونيسي.

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