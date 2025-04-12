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افتتاح معرض "طَلَّة من الشباك" للفنانة أميمة السيسى بالأوبرا.. اليوم

06:00 ص السبت 12 أبريل 2025

افتتاح معرض طَلَّة من الشباك للفنانة أميمة السيسى

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كتب- محمد شاكر:

تُقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، معرض بعنوان "طَلَّة من الشباك" للفنانة أميمة السيسى.

يفتتح المعرض فى السادسة مساء اليوم السبت ١٢ أبريل، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، ويستمر حتى الأربعاء ١٦ أبريل.

يضم المعرض حوالى ٤٠ لوحة منفذة بالألوان الزيتية والأكريليك ومستلهمة من ملامح الحياة الشعبية المصرية مع توثيق دقيق لتفاصيل الشبابيك والأبواب التراثية في أنحاء القاهرة الفاطمية ومنها شارع المعز، كما تتناول المرأة المصرية ومشاعرها وأحلامها أثناء إطلالها من الشباك على الحياة من حولها.

تجدر الإشارة إلى أن أميمة السيسي فنانة تشكيلية تحمل شغفًا عميقًا بالهوية والتراث المصرى، وتستلهم أعمالها الفنية من البيئة المحلية التقليدية النابضة بالحيوية، ومن الثقافات والموروثات الشعبية في الريف والصعيد.

افتتاح معرض طَلَّة من الشباك للفنانة أميمة السيسى بالأوبرا.. اليوم (2)

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معرض طَلَّة من الشباك أميمة السيسى دار الأوبرا المصرية
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