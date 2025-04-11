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الكهرباء تكشف خطوات تصحيح بيانات صاحب العداد لتجنب أخطاء الفواتير

05:00 ص الجمعة 11 أبريل 2025

عدادات الكهرباء

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كتب - محمد صلاح

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فرصة تصحيح بيانات العداد للمواطنين إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الشركة لتصحيح البيانات عند حدوث أخطاء في البيانات الخاصة بصاحب عداد الكهرباء، سواء كان العداد تقليديا أو مسبق الدفع ، الأمر الذي يجعله في حاجه إلى تصحيح كل البيانات الخاصة به في الشركة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، ولتجنب حدوث أخطاء في الفواتير الشهرية، والتي تحدث نتيجة لعدم صحة البيانات الخاصة بصاحب العداد.

ويستعرض"مصراوى"خلال هذا التقرير خطوات تصحيح بيانات صاحب العداد لتجنب حدوث أخطاء في الفواتير، كالتالي:-

خطوات تصحيح بيانات صاحب عداد الكهرباء

- يقوم الراغب في تصحيح بيانات صاحب عداد الكهرباء بالدخول لـ المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لتظهر أمامه كافة البيانات التي يتم تقديمها عبر الموقع للمواطن، ليتم اختيار أيقونة «تصحيح بيانات صاحب العداد».

- وبعدها تسجيل رقم الهاتف وكلمة المرور المسجل بهم حساب الراغب في تصحيح البيانات على المنصة.

- ثم بعدها يقوم باختيار العداد المسجل باسمه في الشركة.

- ثم يتم إدخال سبب تغيير بيانات العداد.

- وبعدها يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة والتي تتمثل في «الرقم القومي ورقم الهوية ورقم الهاتف المحمول واسم مقدم الطلب والعنوان».

- ثم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وبعدها يتم الضغط على إرسال.

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تصحيح بيانات صاحب العداد المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أخطاء في الفواتير الشهرية
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