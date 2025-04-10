مطار القاهرة يستقبل 312292 راكبا على متن 2433 رحلة جوية خلال فترة عيد الفطر

القاهرة- أ ش أ-

شهد مطار القاهرة الدولي خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك تكثيف الرحلات الجوية في السفر والوصول حيث بلغ عدد ركاب السفر والوصول خلال الفترة من 30 مارس الماضي وحتى 2 أبريل الجاري 312292 راكبا على متن رحلات مصر للطيران ورحلات الطيران الخاص وشركات الطيران مختلفة الجنسيات من مختلف دول العالم.

وبلغ عدد ركاب الوصول 168822 راكبا على متن 1215 رحلة جوية بينما بلغ عدد ركاب السفر 143470 راكبا على متن 1218 رحلة جوية بإجمالي رحلات سفر ووصول 2433 رحلة جوية.

ومرت رحلات السفر والوصول بمطار القاهرة بانسيابية حيث تم توفير كافة الخدمات للركاب المسافرين والقادمين رغم كثافة التشغيل خلال فترة إجازة العيد.

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