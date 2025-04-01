انتظام حركة تداول السفن بميناء دمياط في ثاني أيام عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا، أعلن خلاله أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادره 2 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9600 طن تشمل: 3000 طن فول صويا، و6600 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 144311 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56073 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 139 حركة.

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