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صور- التموين تشُكل حملات رقابية خلال أيام العيد لضبط الأسواق

11:24 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    حملات رقابية
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    حملات رقابية
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كتب- محمد سامي:

قام المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، بتشكيل حملات رقابية مكثفة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لمتابعة الأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه وكيل الوزارة، جميع مديري الإدارات التموينية الخارجية، بتنفيذ حملات دورية تشمل المرور على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الإفرنجية، إضافة إلى متابعة المحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وذلك لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين وفق الأسعار المحددة.

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