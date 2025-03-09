عباس شراقي: بحيرة سد النهضة مازالت في أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عباس شراقي، إن مستوى بحيرة سد النهضة، مازال عند أعلى منسوب وصلت إليه في 24 أغسطس 2024، وهو 638 متر فوق سطح البحر، باجمالي تخزين 60 مليار متر مكعب، رغم خروج مياه من حوض التوربينات على الجانب الأيمن، ومرة واحدة فى الأسبوع الماضي من الجانب الأيسر، وتقدر هذه المياه بحوالي 15 مليون متر مكعب معظمها من بحيرة تانا التي تمد النيل الأزرق بحوالي 4 مليارات متر مكعب سنويًا.

وأضاف الخبير الجيولوجي، أن كمية الـ60 مليار متر مكعب تشكل حملا كبيرًا على سد النهضة خاصة السد المساعد (سد السرج)، وكان من المفروض تشغيل 4 توربينات تحتاج إلى 3 مليار م3 شهريا عند التشغيل المتوسط، معظمها من مخزون البحيرة طوال فترة الجفاف، إلا أن مخزون البحيرة لم ينقص متر مكعب واحد حتى الآن مما يؤكد على عدم تشغيل حقيقى للتوروبينات.

وتابع إذا استمر عدم تشغيل التوربينات خلال الأسابيع القادمة فسوف تضطر إثيوبيا إلى إعادة فتح بوابات المفيض العلوى لتفريغ 20 مليار م3 على الأقل قبل يوليو القادم، التفريغ قد يكون تدريجي بفتح بوابة واحدة مبكرًا في إبريل، أو بوايتين في مايو، وفى جميع الأحوال عدم التنسيق وتبادل المعلومات يسبب ارتباك في تشغيل السدود خاصة في السودان.



