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رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وزير الخارجية والهجرة

02:27 م الأحد 09 مارس 2025
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    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وزير الخارجية والهجرة
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    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وزير الخارجية والهجرة
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كتب- محمد نصار:

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، بحضور السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وبحسب بيان، تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والعالمي، في ظل أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الوطني خلال المرحلة الحالية.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بقيادة الوزير الدكتور بدر عبدالعاطي، وكذلك الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المصالح المصرية، في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة.

وأشار د. بدر عبدالعاطي، إلى أهمية الدور المحوري والوطني الذي يضطلع به الإعلام المصري في توعية الرأي العام والتعريف بقضايا السياسة الخارجية ذات الأهمية بموضوعية ومهنية، وشرح الرؤية المصرية في تلك القضايا.

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رئيس الأعلى للإعلام وزير الخارجية والهجرة خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدكتور بدر عبدالعاطي السفير تميم خلاف
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