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"النيل للأخبار": مصر تواصل استقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين لتلقي العلاج

01:02 م الأحد 09 مارس 2025

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رفح- أ ش أ:

أفادت قناة "النيل" للأخبار، اليوم الأحد بأن مصر تواصل استقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين لتلقي العلاج بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري .

وذكرت القناة في نبأ عاجل، :"إن الاحتلال يواصل منع إدخال المساعدات إلى غزة،فيما تصطف مئات الشاحنات أمام معبر رفح الذي يعتبر بمثابة شريان الحياة للفلسطينيين .

وأشارت القناة إلى أن وزارة الصحة خصصت 45 مستشفي لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين فور وصولهم.

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