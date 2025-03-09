"النيل للأخبار": مصر تواصل استقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين لتلقي العلاج
01:02 م الأحد 09 مارس 2025
رفح- أ ش أ:
أفادت قناة "النيل" للأخبار، اليوم الأحد بأن مصر تواصل استقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين لتلقي العلاج بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري .
وذكرت القناة في نبأ عاجل، :"إن الاحتلال يواصل منع إدخال المساعدات إلى غزة،فيما تصطف مئات الشاحنات أمام معبر رفح الذي يعتبر بمثابة شريان الحياة للفلسطينيين .
وأشارت القناة إلى أن وزارة الصحة خصصت 45 مستشفي لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين فور وصولهم.
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