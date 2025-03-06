"الصحة" تُعلن تفاصيل زرع الصمام الرئوي عبر القسطرة بمعهد القلب.. عملية بمليون جنيه

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق منظومة زرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة، بمعهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، بضرورة توفير أحدث طرق العلاج للمرضى، بحسب بيان اليوم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن معهد القلب القومي يُعد صرحًا طبيًا عملاقًا لعلاج وخدمة مرضى القلب على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن المعهد يحرص على مواكبة أحدث تقنيات العلاج التداخلية.

من جانبه صرح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن تركيب الصمام الرئوي بالقسطرة للأطفال والكبار المصابين بأمراض القلب المركبة ما بعد الجراحة من أحدث التقنيات، ويعد تطور حديث بديل امن عن الجراحة لهؤلاء المرضى، ويستهدف المرضى من سن الطفولة (10 سنوات) وحتى عمر مُتقدم، والذين يُعانون من ضيق وارتجاع شديد بالصمام الرئوي، نتيجة عيوب خُلقية أو تابع من توابع جراحة القلب المفتوح لإصلاح عيب خُلقي مع وجود تمدد وضعف بعضلة القلب اليُمنى، مما يجنبنا مخاطر إجراء جراحة القلب للمرة الثانية أو الثالثة والتي قد تؤدي إلى الوفاة نتيجة مُضاعفات التدخل الجراحي.

واستكمل أن الدراسات الطبية أكدت مدى كفاءة زرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة من حيث غياب مخاطر الجراحة وعدم بقاء المرضى بالمستشفى لفترة طويلة ما بعد الجراحة، وما يتبعه من زيادة معدل الإشغال بالمستشفيات والتحريك السريع لقوائم الانتظار.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المنظومة تهدف إلى إعداد كوادر طبية على درجة عالية من الكفاءة في التخصصات الدقيقة، تعزيزًا لدور معهد القلب القومي والذي يعد صرحًا طبيًا كبيرًا لخدمة مرضى القلب خاصة أمراض قلب الأطفال، وفي سبيل تحقيق ذلك تبذل الهيئة جهودًا حثيثة لتوفير الأجهزة والمستلزمات، خاصة وأنها ذات تكلفة عالية من خاصة تكلفة الصمام، بالإضافة إلى البالون الخاص بالتوسيع والدعامات المستخدمة، حيث تتكلف العملية الواحدة ما يقرب من مليون جنيه ويتم إجرائها بالمعهد بالمجان، وذلك من أجل تقديم خدمة طبية عالية الجودة للمرضى المصريين.

وأشار الدكتور محمد عبدالهادي، عميد معهد القلب القومي، إلى نجاح الفريق الطبي برئاسة الدكتورة رانيا ضياء الدين أبو شُقة رئيس وحدة قسطرة الأمراض الخلقية بالقلب بالمعهد في زرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة التداخلية ضمن فاعليات منظومة زراعة الصمام الرئوي بالقسطرة داخل معهد القلب، وهي العملية الأولى من نوعها، التي يتم خلالها زرع صمام داخل دعامة رئوية وتركيبهم من خلال القسطرة، حيث بدأت المنظومة في شهر ديسمبر 2024، بحضور الخبير الأجنبي الدكتور زياد حجازي، والذي شارك الفريق الطبي بوحدة الأمراض الخلقية التابعة لقسم القلب بالمعهد، بتركيب صمامين لمريضين 14 عامًا و16 عامًا، كان قد سبق لهما عمل جراحة قلب مفتوح مرتين لإصلاح عيب خلقي مركب بالقلب منذ الصغر، ومازالا في حاجة إلى جراحة قلب مفتوح للمرة الثالثة، وكان البديل الآمن لهذين الطفلين هو زراعة الصمام الرئوي بالقسطرة.

شملت المرحلة الثانية للمشروع، والتي شهدت مشاركة الدكتور عبد الرحمن عفيفي رئيس قسم الأمراض الخلقية بمركز مجدي يعقوب، وكانت لمريضين 16 عاما و29 عاما، وأجريت عن طريق القسطرة بديلاً للتدخل الجراحي، وهي من التدخلات الدقيقة وشديدة التعقيد التي يسعى معهد القلب إلى استمرارية علاج المرضى بها، وتم خروج المرضى بعد 24 ساعة فقط من إجراء القسطرة.

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