محافظ الجيزة يكشف تفاصيل تطوير الهوية البصرية للدائري

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مسؤولي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة لأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري (قطاع غرب النيل) بتكثيف الأعمال والالتزام بمعايير النسق الحضاري لتحقيق أقصى استفادة واستثمار للأعمال لإظهار الهوية السياحية.

وأشار محافظ الجيزة، وفق بيان الخميس، إلى أن الأعمال تشمل رفع كفاءة ودهان للعقارات الواقعة بنطاق رؤية المركبات المارة على الطريق الدائري إلى جانب أعمال التشجير والتجميل والإنارة والتطوير الحضاري للافتات الإعلانات وأبراج الاتصالات وإزالة أية مظاهر للعشوائية لتحقيق تحسين شامل للرؤية البصرية، وذلك بقطاع الطريق الدائري بنطاق حي الهرم ومدينة أبو النمرس بالإضافة للطريق السياحي ووصلة المريوطية.

وأكد المحافظ، أن المخططات الخاصة بالتطوير تم تصميمها بالصورة التي تحقق المستوى المطلوب من التطوير مع مراعاة مواقع محطات الأتوبيس الترددي والتقاطعات والمطالع والمنازل واستحداث بوابات ضوئية كمدخل حضاري لمنطقة الأهرامات.

كما شدد المحافظ، على الحضور بضرورة أن تتماشى المرحلة الثانية من الأعمال مع المرحلة الأولى من خلال الالتزام بنفس درجات ألوان الدهانات المستخدمة بالمرحلة الأولى وتحقيق التكامل بين كل قطاع والقطاعات الأخرى، واستخدام صدادات ضوضاء في القطاعات الواقعة بالمناطق السكنية لتقليل أثر الضوضاء على المواطنين، مؤكدًا عليهم باستمرار العمل بصورة طبيعية خلال شهر رمضان لضمان الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء.

وكلف المحافظ، السكرتير المساعد، بتكثيف المتابعة والمرور الدوري طوال شهر رمضان على مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بأعلى معايير الجودة والانتهاء من كل مرحلة وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

حضر الاجتماع، هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، ومسؤولو المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

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