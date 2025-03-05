مجلس الوزراء يثمن بيان القمة العربية بشأن اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار غزة

كتب- محمد سامي:

ثمن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي النتائج التي توصلت إليها القمة العربية غير العادية وما تضمنه البيان الختامي الصادر عنها من بنود تؤكد أن الخيار الاستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال مدبولي - خلال ترؤسه اليوم الأربعاء لاجتماع الحكومة الإسبوعي بالعاصمة الإدارية - إن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في خضم الأحداث المستمرة بمنطقة الشرق الأوسط، كما يأتي بالتزامن مع انعقاد القمة العربية غير العادية التي عُقدت أمس الثلاثاء وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد مجلس الوزراء بما اشتمل عليه بيان القمة غير العادية بشأن اعتماد خطة مصر بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن القمة العربية شهدت نقاشًا موسعًا بين القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشددين على ثبات الموقف العربي فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967.

وحول الشأن المحلي، أشار رئيس الوزراء إلى الأصداء الإيجابية محليًا وعالميًا، لإعلان الحكومة عن موافقة الرئيس السيسي على تحديد يوم 3 يوليو القادم لافتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية كبرى تليق بهذا الحدث العظيم.

وحول الأنباء الإيجابية الأخرى على الصعيد الاقتصادي، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقدم مصر 5 مراكز في مجال الطاقة في 2024، حيث احتلت المركز الثاني في مجال الطاقة الشمسية الإفريقية بفضل تشغيل مشروعين في كوم أمبو.

وحول جولة رئيس الوزراء الأخيرة بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال مدبولي "إنه لمس تطورًا كبيرًا بالمنطقة الاقتصادية خلال جولته بالمصانع التي تم تدشينها بها".

وأضاف "أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس السيسي بشأن تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين".

وتابع رئيس الوزراء "أن الحكومة ماضية في مواصلة تقديم مختلف صور الدعم الممكن للنهوض بالعديد من الصناعات في هذه المنطقة".