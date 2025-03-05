وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية (2025 ITB) والتي انطلقت فعالياتها بالعاصمة الألمانية برلين وتستمر حتى 6 مارس الجاري.

شارك في الافتتاح السفير محمد البدري، سفير مصر في ألمانيا، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور محمد فرج المشرف على المكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمكتب السياحي بروسيا ودول الإشراف التابعة لها، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وعقب الافتتاح، حرص الوزير على القيام بجولة موسعة داخل الجناح المصري والأجنحة الفرعية الموجودة خارجه، حيث التقى بالعارضين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، لاسيما السوق الألماني.

وتشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، هذا العام بجناح تبلغ مساحته 1500 متر مربع، يضم 119 عارضا، من بينهم 47 شركة سياحة و 67 فندقا، إضافة إلى 4 شركات طيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.. كما تم تخصيص أماكن بالجناح لغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.