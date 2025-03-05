إعلان

وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية

10:23 ص الأربعاء 05 مارس 2025

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية (2025 ITB) والتي انطلقت فعالياتها بالعاصمة الألمانية برلين وتستمر حتى 6 مارس الجاري.

شارك في الافتتاح السفير محمد البدري، سفير مصر في ألمانيا، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور محمد فرج المشرف على المكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمكتب السياحي بروسيا ودول الإشراف التابعة لها، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وعقب الافتتاح، حرص الوزير على القيام بجولة موسعة داخل الجناح المصري والأجنحة الفرعية الموجودة خارجه، حيث التقى بالعارضين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، لاسيما السوق الألماني.

وتشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، هذا العام بجناح تبلغ مساحته 1500 متر مربع، يضم 119 عارضا، من بينهم 47 شركة سياحة و 67 فندقا، إضافة إلى 4 شركات طيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.. كما تم تخصيص أماكن بالجناح لغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجناح المصري في بورصة برلين السياحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن أحوال الطقس: تصل رعدية في هذه المناطق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أمريكا ترفض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: ترامب متمسك بإخلاء القطاع