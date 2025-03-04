"الصحفيين" تعلن إعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج بدون غرامات

القاهرة - مصراوي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم وخدمة الأقارب لمدة أسبوعين بدون غرامات، اعتبارًا من السبت 1 مارس وحتى الخميس 13 مارس 2025، خلال مواعيد العمل الرسمية بالنقابة في رمضان.

وقالت النقابة في بيان إن هناك آليات وتسهيلات تيسيرًا على الصحفيين على النحو التالي:

أولًا: يتم تلقى الطلبات يومياً عدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهراً.

ثانيًا: مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتس آب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

ثالثًا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.

رابعًا: مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتس آب (01099756266).

خامسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، لإتمام إجراءات الاشتراك.

سادسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى.

سابعًا: ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لجميع المشتركين.

ثامنًا: الاشتراك في خدمة الأقارب بالحضور لمقر النقابة ويتم تقديم مستندات جديدة.



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