طقس غير مستقر ثاني أيام العيد.. أمطار رعدية على بعض المناطق ورياح مثيرة للأتربة

كتب - أحمد الجندي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد الثلاثاء 1 أبريل 2025 حالة من عدم الاستقرار، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للأتربة واضطراب بحركة الملاحة البحرية.

وأوضحت الهيئة أن مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة قد تتعرض لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، والتي قد تأخذ طابعًا رعديًا في مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، وذلك خلال فترات متقطعة.

كما رجحت الأرصاد احتمالية تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد، إلا أنها لن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما في جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة العظمي غداً الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري : 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 38 درجة مئوية.



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