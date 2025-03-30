فرص عمل بالخليج برواتب تتخطى 80 ألف جنيه.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم لـ 643 فرصة عمل جديدة، وفرتها الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والإنشاءات بدولة خليجية، برواتب تتراوح بين 32 و82 ألف جنيه.

وأكد الوزير، أن فرص العمل بالخليج تأتي في إطار التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، بهدف توفير فرص عمل مجزية للشباب المصري بالخارج.

المهن المطلوبة والرواتب:

25 مهندس مدني – راتب شهري 82,000 جنيه مصري.

50 مراقب قوالب خرسانية – راتب شهري 49,200 جنيه مصري.

200 عامل تسقيف بالأسفلت – راتب شهري 32,800 جنيه مصري.

200 عامل مخازن – راتب شهري 32,800 جنيه مصري.

75 سائق شاحنة – راتب شهري 32,800 جنيه مصري.

75 سائق عمومي آليات – راتب شهري 32,800 جنيه مصري.

5 كاتب إدخال بيانات – راتب شهري 32,800 جنيه مصري.

10 أمين مخزن (مستودع) – راتب شهري 41,000 جنيه مصري.

3 باحث قانوني – راتب شهري 82,000 جنيه مصري.

الشروط والمزايا:

السن: من 22 إلى 55 سنة.

المؤهل والخبرات العلمية: حسب المهنة المطلوبة.

إجادة لغات (وفقًا لطبيعة الوظيفة).

فترة اختبار وفقًا لقانون العمل.

عقد حكومي لمدة سنتين.

تأمين صحي.

توفير سكن ومواصلات.

إجازات طبقًا لقانون العمل.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم متاح من اليوم السبت 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام، عبر الرابط التالي، من هنا.

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