وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الرقابة على الأسواق والمجازر بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، مع دعمها بكوادر متخصصة للكشف على اللحوم، وتزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأكد المحافظ أن هناك رقابة مكثفة على الأسواق في مختلف الأحياء والمراكز والمدن، حيث يتم تكثيف الحملات لضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان توفير منتجات آمنة للمواطنين خلال العيد.

تكثيف الحملات الرقابية

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، مع المرور على محلات الجزارة، والمحال العامة، وأسواق بيع الأسماك المملحة والمدخنة، والثلاجات، وأماكن عرض المنتجات الغذائية لضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية وسلامتها للاستهلاك الآدمي.

وكلف المحافظ، في إطار الاستعدادات، هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة المسطحات الخضراء في الشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة، إلى جانب تجهيز حملات مركزية تضم عمالًا ومعدات لدعم مختلف القطاعات، واستمرار أعمال النظافة بنظام الورديات على مدار اليوم.

كما وجه برفع كفاءة دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات، مع تكثيف جهود النظافة بمحيطها، استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال العيد.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. البحوث الفلكية تستطلع رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

5 أشياء تجنبها للحفاظ على ضغط الدم.. تعرف عليها