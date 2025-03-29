الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي ويتبادلان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الترك

كتب- أحمد الجندي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حيث أعرب الرئيس التركي عن خالص تمنياته لمصر قيادة وشعباً بداوم الاستقرار والتقدم.

من جانبه، وجه الرئيس السيسي التهنئة لنظيره التركي، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على البلدين الشقيقين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

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