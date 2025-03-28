القاهرة 27 درجة وأمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وكذلك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الإدارية 28 16

6 أكتوبر 28 15

بنهــــا 26 14

دمنهور 25 14

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 15

طنطا 26 16

دمياط 24 17

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 28 15

السويس 27 16

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 29 14

نخل 25 12

كاترين 23 09

الطور 28 15

طابا 27 15

شرم الشيخ 29 18

الاسكندرية 23 13

العلمين 22 12

مطروح 26 13

السلوم 27 12

سيوة 26 14

رأس غارب 29 15

الغردقة 29 18

سفاجا 30 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 32 20

حلايب 30 19

أبو رماد 31 18

رأس حدربة 29 20

الفيوم 27 15

بني سويف 28 15

المنيا 28 13

أسيوط 28 13

سوهاج 29 16

قنا 34 17

الأقصر 35 17

أسوان 37 19

الوادى الجديد 32 14

أبوسمبل 36 18