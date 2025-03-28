الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

كتب- محمد سامي:

تلقَّى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث اطمأنَّ على الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر، داعيًا المولى عز وجل أن يتم شفاءه، وأن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يحفظه للإسلام والمسلمين.

وتوجَّه فضيلة الإمام الأكبر بجزيل الشكر للرئيس السيسي على مشاعره الراقيه، ودعواته المخلصة، ومواقف سيادته النبيلة، مثمنًا جهود سيادته في دعم دور الأزهر الشريف وعلمائه في نشر الوسطية والاعتدال، بما يعزز مكانة مصر ودورها في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما تبادل فضيلة الإمام الأكبر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التَّهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، بالخير والسلام والأمن والأمان.

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