وزير الدفاع يشارك مقاتلي القوات الجوية تناول وجبة الإفطار -(صور)

كتب- محمد سامي:

شارك الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي القوات الجوية تناول وجبة الإفطار، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كلمة عن فضل هذا الشهر الكريم وأهميته فى تعزيز قيم الصبر والجلد فى نفوس المقاتلين وفضل ليلة القدر التي اختصها الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن الكريم فيها ليكون منهجاً لبناء المجتمع وإعماره .

ونقل الفريق أول عبدالمجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي القوات الجوية واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلونها في الدفاع عن الوطن في ظل التحديات الراهنة.

مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر للقوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية لتظل قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

كما أوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي والارتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لحماية الوطن وصون مقدساته في ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة، مشيداً بالجهود المتواصلة

التي يبذلها رجال القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الوطن تحت مختلف الظروف ومهما كلفهم ذلك من تضحيات.