المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس تكشف لمصراوي تفاصيل بروتوكول دعم وحدات التضامن

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية "المرحلة الثانية".

وقام بتوقيع البروتوكول عن الوزارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام، وليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وقالت ليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، في تصريحات خاصة لمصراوي: هذا البروتوكول يعد تدشينا للمرحلة الثانية من مشروع بدأناه عام ٢٠٢١ بيننا وبين وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت ليلى: بلغت تكلفة المرحلة الأولى 14 مليون جنيه وكانت تهدف إلى إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، وتهدف هذه الوحدات لتقديم خدمات لطلبة الجامعات المصرية بحيث نصل لأكبر قدر من المستفيدين وتكون نقاط توعية للشباب

وأكملت: تبلغ تكلفة المرحلة الثانية ١٥ مليون جنيه، وتستهدف المرحلة الثانية تدريب 2000 طالب من جامعتي سوهاج وأسيوط، نصفهم من الذكور ونصفهم من الإناث، و5% منهم من ذوي القدرات الخاصة، مع توفير فرص عمل للمتدربين.

وتابعت: من المقرر أن نمنح هؤلاء الطلبة تدريبات على أعلى مستوى، وكذلك فرصة للالتحاق بسوق العمل، وأولوية الاختيار ستكون للطلبة من أسر تكافل وكرامة، والمتعثرين في سداد المصروفات الجامعية، والتوظيف يكون في شركات على مستوى الجمهورية كلها وليس في القاهرة فقط.

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