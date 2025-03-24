محافظة القاهرة: تفتيش مكثف على الأسواق وحملات على الكلاب الضالة خلال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديرتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بجميع أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.

وأضاف صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة مع منسقي المجتمع المدني في جميع أحياء المحافظة وخصوصًا حول المساجد والحدائق والمتنزهات.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر وعمل نوبتجيات خلال فترة إجازة العيد لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوى المواطنين بغرفة عمليات المديرية على تليفونات رقم ( ٢٧٤٢٦٩٩٣- ٢٧٤٢٧٠٥٣) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧.

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