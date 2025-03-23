صور- وزير الدفاع يشارك مقاتلي قوات الدفاع الجوي تناول وجبة الإفطار

كتب- محمد سامي:

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي قوات الدفاع الجوى تناول وجبة الإفطار.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة .

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين، واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها مقاتلو قوات الدفاع الجوي لحماية سماء مصر على مدار الساعة، وتنفيذ كل المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوي وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية؛ بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه .

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، وطالب رجال قوات الدفاع الجوي بالاستمرار في بذل الجهد والتدريب الجاد؛ للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي والارتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات وتطوير أدائها، لتظل قوات الدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية للذود عن سماء مصر ضد كل التهديدات .