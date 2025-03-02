قصر العيني: رفع حالة الاستعداد القصوى خلال رمضان وتعزيز مخزون الأدوية

كتب- عمر صبري:

ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات جامعة القاهرة، مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر فبراير 2025، بحضور نواب المدير التنفيذي، رؤساء الأقسام، مديري المستشفيات، الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

وقرر صلاح، رفع حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات قصر العيني خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مشددًا على أن المستشفيات تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات الأولية والعلاجات، مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة، وتوفير الطواقم الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا لأي طوارئ.

شهد الاجتماع استعراض الدكتور محمد عبد المجيد، مدير مستشفى المنيل التخصصي، تجربته في السفر إلى اليابان ضمن مبادرة لتطوير إدارة المستشفيات الجامعية والحكومية، وأبرز ملامح النظام الصحي الياباني، مشيرًا إلى آليات الاستفادة منه وتطبيقه داخل المستشفيات المصرية، مما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

استعرض المجلس عددًا من الإنجازات الطبية التي تحققت خلال شهر فبراير، والتي تضمنت إجراء أول جراحة قلب مفتوح لطفل من قطاع غزة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، والتي استغرقت خمس ساعات متواصلة، وأسفرت عن نجاح إصلاح عيب خلقي معقد في القلب.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن مستشفيات قصر العيني مستمرة في أداء دورها الريادي في تقديم الرعاية الصحية للأطفال والمصابين من قطاع غزة، بما يعكس التزام الكلية بتقديم الخدمات الطبية.

50 ألف عملية في قصر العيني ضمن قوائم الانتظار

وشهد المجلس استعراض إجراء أكثر من 50 ألف عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار، بما في ذلك زراعة 24 قرنية، مما يعكس دور مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم الرعاية الصحية العاجلة وتقليل قوائم الانتظار.

كما استعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور هاني العسلي، حول زيادة معدلات الإشغال بعدد من المستشفيات، حيث سجلت مستشفى الأطفال "أبو الريش المنيرة" ارتفاعًا بنسبة 18%، ومستشفى النساء والتوليد 15%، مع زيادات متفاوتة في أقسام العظام والمسالك البولية وغيرها، بما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.

كما عرض الدكتور هاني العسلي للمخزون الاستراتيجي والتبرعات المخزون الاستراتيجي الآمن بالمستشفيات، حيث بلغت قيمة التبرعات للمخازن 65,879,520.5 مليون جنيه، و63,651,907.5 مليون جنيه للأدوية.

وفي متابعة المبادرة الرئاسية لحالات قوائم الانتظار خلال المجلس، بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت منذ بداية المبادرة وحتى فبراير 2025 51,020 عملية جراحية حرجة، بزيادة 1.2% عن الشهر السابق، كما تم تسجيل 2,898 حالة ضمن التأمين الصحي ونفقة الدولة لشهر فبراير، منهم 2,176 حالة نفقة دولة، و722 حالة تأمين صحي.

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