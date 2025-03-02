كيف نستشعر الإخلاص في حفظ القرآن الكريم؟.. الشيخ أحمد طلبة يجيب

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ أحمد طلبة، المتخصص في القراءات العشر الكبرى والصغرى، أن الإخلاص هو السر وراء بركة العلم وأثره في حياة الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بحفظ القرآن.

وأوضح الشيخ طلبة، خلال حواره ببرنامج "الجلال والجمال في القرآن" المذاع على قناة الناس، أن الحافظ يجب أن يجعل هدفه الأساسي هو وجه الله تعالى، وليس طلب الشهرة أو الثناء من الناس، واستشهد بقوله تعالى: "قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى"، مؤكداً أن الإخلاص هو أساس قبول الأعمال.

وأضاف الشيخ طلبة أن من علامات الإخلاص في حفظ القرآن أن يكون الحافظ حريصاً على العمل بما يحفظه ونقله إلى الآخرين دون انتظار أي مقابل دنيوي.

وأشار إلى أن العالم الحقيقي يسعد عندما يرى تلاميذه يتفوقون عليه، لأن هذا هو جوهر الإخلاص الذي سار عليه الأنبياء والمشايخ العظماء.

وأكد أن الإخلاص في طلب العلم وحفظ القرآن يجعل الطالب متمكناً لدرجة أنه قد يراجع أستاذه ويصحح له بعض المواضع، وهو ما يراه الشيخ طلبة في تلاميذه الذين يراجعون معه تسجيلاته في القراءات ويصححون له بعض الأخطاء.

وشدد الشيخ طلبة على أن الحفظ الحقيقي للقرآن لا يكون مجرد تكرار للحروف، بل يجب أن يصاحبه فهمٌ وإتقانٌ وعملٌ بما فيه. ودعا كل من يسلك طريق حفظ القرآن إلى استشعار النية الخالصة لله تعالى، حتى يكون القرآن نوراً في حياته وحياة من حوله، وشفيعاً له يوم القيامة.