انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على معظم أنحاء البلاد .

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع سرعة رياح تتراوح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع أمواج يصل إلى 5.3 متر، كما تتأثر حركة الملاحة أيضًا على البحر الأحمر وخليج السويس، بسرعة رياح تصل لنفس المعدلات، وارتفاع أمواج قد يصل إلى 4.25 متر.

بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنه متوقع أن تسقط أمطار خفيفة متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ونشاط لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، مما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

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