نائب بالشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة لـ 4.8 مليار دولار دلالة على استعادة قوتنا كوجهة عالمية

كتب - نشأت علي:

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن ارتفاع إيرادات القطاع السياحي ليسجل نحو 4.8 مليارات دولار، في نمو ملحوظ عن الإيرادات السياحية المحققة خلال الفترة المناظرة من عام 2023، يعد مؤشرًا إيجابيًا لاستعادة قوة هذا القطاع، الذي يُعد ركنًا هامًا وأساسيًا لتعافي الاقتصاد المصري، لأن السياحة هي أحد مصادر الدخل الرئيسية لخزينة الدولة، لافتًا إلى أن ارتفاع الإيرادات يعني ضخ مزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل العجز في الميزان التجاري.

وأضاف "العسال" أن التقرير الصادر عن الحكومة خلال الفترة الربع سنوية عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) كشف عن مؤشرات في غاية الأهمية والدقة، تُظهر مدى استجابة القطاع السياحي للجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية، رغم التحديات والتوترات السياسية المجاورة التي أثرت بالفعل على المنطقة بوجه عام، إلا أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبرى وزيادة في أعداد السائحين الوافدين خلال الربع الأول من 2024/2025، حيث استقبلت مصر 4.3 ملايين سائح، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الليالي السياحية، ليبلغ 51.6 مليون ليلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية يعني خلق مزيد من فرص العمل، نظرًا لأن قطاع السياحة من أكثر القطاعات توظيفًا، حيث يوفر المزيد من الوظائف في الفنادق، والمطاعم، وقطاع النقل، والأنشطة السياحية. وبخلاف ذلك، فإن الإحصائيات التي سبق الإشارة إليها تمنح مصر صورة ذهنية إيجابية كوجهة سياحية عالمية، مشددًا على أن مصر نجحت في أن تكون أكثر الدول الأفريقية جذبًا للسياحة، بفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، مع تنوع الأنماط السياحية القادرة على تلبية أذواق السائحين من مختلف بلدان العالم.

وأوضح المهندس هاني العسال أن السياحة من القطاعات شديدة الخصوصية، لأنها ذات صلة وثيقة بالعديد من الصناعات الأخرى، وتمثل دعمًا قويًا لها، مثل الحرف اليدوية والطيران، لذا لا بد من استمرار الجهود لتنمية القطاع من أجل فتح أسواق جديدة، من خلال تشجيع الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتيسير الإجراءات لدخول المستثمرين إلى السوق المحلي وضخ أموالهم في مشروعات سياحية جديدة، مثل الفنادق والمنتجعات، على غرار صفقة رأس الحكمة والمشروعات الضخمة التي غيرت الكثير في الخريطة السياحية المصرية.

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