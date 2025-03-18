احتفالات بالمحافظات.. الحكومة تكشف استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

القاهرة - مصراوي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون عالمياً تتناقله كل وسائل الإعلام، و استعدادات أمنية ولوجستية على أعلى مستوى.

وأوضح في بيان له، اليوم، أنه سيتم رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأعلى مستوى في المطارات التي تستقبل الحضور، مشيرا إلى أنه تم البدء في تطوير مسارات التحرك، والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن الاحتفالات بافتتاح المتحف المصري الكبير لن تقتصر على محافظتي القاهرة والجيزة فقط، ولكن ستكون هناك فعاليات في عدد من محافظات الجمهورية، وستكون محطات المترو الثلاث التي في محيط المتحف مُنتهية من السطح قبل الافتتاح.

ونوه إلى أنه تم إعداد القوائم الخاصة بالمدعوين من الملوك والرؤساء، وغيرهم من كبار المسئولين.

وأكد مجلس الوزراء، أنه سيتم خلال أيام المرور على الطريق الدائري بهدف تطوير أي منطقة، وستكون محطات الأتوبيس الترددي منتهية في معظمها أو على الأقل من الخارج.

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