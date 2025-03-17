أخبار الطقس.. موعد التغير الحاد في درجات الحرارة وتحذير مهم للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ درجات الحرارة في التراجع بداية من الغد الثلاثاء، حيث يكون اليوم الاثنين هو ذروة ارتفاع الحرارة والتي تسجل 34 درجة على القاهرة.

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة خاصة في فترات الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، والتي تصل لـ 34 درجة على القاهرة و38 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن الحرارة ستبدأ في التراجع بداية من الثلاثاء وحتى بداية الأسبوع المقبل ويكون هذا التراجع تدريجي، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية وتصبح شمالية قادمة من جنوب أوروبا بجانب منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس خلال فترة ارتفاع الحرارة خاصة وأن هذه الفترة هي مؤقتة وستعود الحرارة للتراجع مرة أخرى ويكون الطقس بارد إلى شديد البرودة ليلا، لذلك يجب ارتداء الملابس الثقيلة.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد ستتراجع الحرارة 11 درجة، حيث تسجل 23 درجة بداية من يوم الخميس المقبل وحتى بداية الأسبوع، وتصل لـ 27 على المناطق الجنوبية.

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