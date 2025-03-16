وزير النقل يوجه بافتتاح محور تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائي السريع .

يبلغ طول المحرو 1100 متر بواقع 7 حارات مرورية بكل اتجاه، وتم الانتهاء من جميع أعمال تنفيذه.

وقد وجه الوزير، بفتحه أمام حركة السيارات نظرًا لأهميته في حل وتحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع وتسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل والعلمين والعكس.

كما يخدم المحور، المناطق الصناعية ببرج العرب وحركة البضائع وزيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع.

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