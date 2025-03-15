الرئيس السيسي يهنئ مارك كارني لتوليه منصب رئيس وزراء كندا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى مارك كارني بمناسبة حلفه اليمين رئيسًا لوزراء كندا.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص التهنئة للسيد مارك كارني Mark Carney بمناسبة حلفه اليمين رئيسًا لوزراء كندا".

وأضاف: "وأعرب عن خالص تمنياتي له بالتوفيق والنجاح في أدائه لمهام منصبه، وأتطلع للعمل معًا من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية مع دولة كندا الصديقة".