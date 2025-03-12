الإعلاميين: إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق

كتب-عمرو صالح:

أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، قرارا بإيقاف الإعلامي إيهاب الكومي مقدم برنامج( الماتش) على قناة صدى البلد وذلك بشأن التصريحات التي صدرت عنه والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف البيان الصادر عن نقابة الإعلاميين أن إيقاف الكومي جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي رفع تقريرا بالمخالفات وعليه اجتمع مجلس النقابة صباح اليوم وأجمع على اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق.

وطالبت النقابة جميع الإعلاميين الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني و مؤكدا أن مرصد النقابة يتابع عن كثب أداء جميع الإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة المرخص بها والعاملة في جمهورية مصر العربية .

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